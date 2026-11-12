Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   Won a silver medal at an international badminton tournament

Gurugram News: अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में जीता रजत पदक

Thu, 12 Nov 2026 07:26 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 07:26 PM IST
विज्ञापन
Won a silver medal at an international badminton tournament
फोटो....
विज्ञापन



- फाइनल में दो अंकों से चूका

संवाद न्यूज एजेंसी

गुरुग्राम। तेलंगाना में आयोजित बीडब्ल्यूएफ तेलंगाना इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 में जिले के बैडमिंटन खिलाड़ी भारत राघव ने रजत पदक अपने नाम किया है। व्यक्तिगत स्पर्धा में खेलते हुए भारत ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया और फाइनल तक का सफर तय किया। खिताबी मुकाबले में उनका सामना कर्नाटक के खिलाड़ी से हुआ। दोनों खिलाड़ियों के बीच मुकाबला काफी रोमांचक रहा।

भारत राघव ने बताया कि फाइनल के पहले राउंड में उन्हें 21-14 से हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद उन्होंने शानदार वापसी करते हुए दूसरा राउंड 21-18 से अपने नाम किया। तीसरे राउंड में भी दोनों खिलाड़ियों के बीच कड़ी टक्कर हुई, लेकिन भारत 21-19 से मुकाबला जीतने से चूक गए। इस तरह बेहद करीबी मुकाबले में उन्हें रजत पदक से संतोष करना पड़ा। भारत ने कहा कि स्वर्ण पदक नहीं जीत पाने का मलाल है, लेकिन अपने खेल और प्रदर्शन से वह संतुष्ट हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता से मुझे काफी कुछ सीखने को मिला है। अब आगामी प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन कर स्वर्ण पदक जीतने का प्रयास करूंगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed