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Gurugram News: महिलाओं ने कृत्रिम गहने बनाने और बिक्री का लिया प्रशिक्षण

Tue, 13 Oct 2026 12:34 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 12:34 AM IST
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Women received training in making and selling artificial jewelry.
गुरुग्राम सेक्टर 86 में नवादा फतेहपुर स्थित रुरल डेवलपमेंट एंड सेल्फ इम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (रूडसेट) में महिलाओं को आर्टिफिशियल और कास्ट्यूम जूलरी का प्रशिक्षण दिया गया। 35 महिलाओं के बैच ने यह प्रशिक्षण इंस्टीट्यूट परिसर में प्राप्त किया। रुडसेट की निदेशक सौम्या भारद्वाज ने बताया कि उत्तराखंड से आई विशेषज्ञ ईशिका और उनकी टीम ने महिलाओं इन दिनों जिस तरह की आर्टिफिशियल जूलरी है प्रचलन में है, उसे बनाने का प्रशिक्षण दिया। इसके बाद चार दिनों तक इसके लिए व्यापारिक रणनीति का प्रशिक्षण दिया गया है। इसके साथ ही ऑनलाइन बिक्री के तरीके और उसके लिए उपलब्ध सुविधाओ का सत्र आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। रुडसेट ग्रामीण महिलाओं के व्यवसायिक प्रशिक्षण पर काम करता है। परंपरागत व्यवसायों और उद्योगों से हटकर नई लोकप्रिय और उपयोगी चीजों के निर्माण के छोटे-छोटे प्रशिक्षण कार्यक्रम संस्थान में होते रहते हैं। पिछले दिनों कास्ट्यूम जूलरी और इसके बाद आर्टिफिशियल जूलरी को लेकर प्रशिक्षण दिया जिनकी बाजार में ज्यादा मांग है। ये प्रशिक्षण निशुल्क होते हैं। संवाद
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