Gurugram News: शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म, प्राथमिकी दर्ज

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गुरुग्राम। सदर थाना इलाके में 24 वर्षीय युवती के साथ शादी का झांसा देकर बार-बार संबंध बनाने का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ सदर थाने में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वह मूलरूप से राजस्थान के भिवाड़ी की रहने वाली है। उसकी झाड़सा में रहने वाले एक युवक से जान-पहचान हुई थी। आरोप है कि युवक ने उसे शादी का झांसा दिया। इसके बाद बीते 28 मार्च 2025 को गुरुग्राम के गांव झाड़सा में उसके साथ दुष्कर्म किया। युवती के अनुसार, आरोपी लगातार शादी का झूठा वादा कर संबंध बनाता रहा। उसने लंबे समय तक अपने भरोसे में रखा और उसका शारीरिक शोषण करता रहा। जब युवती ने आरोपी पर शादी का दबाव बनाया, तो वह अपने वादे से मुकर गया। आरोपी टालमटोल करने लगा। तब शिकायत पुलिस को दी गई। पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर टीम आरोपों व तथ्यों की जांच कर रही है। ब्यूरो