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Gurugram News: साइबर और महिला सुरक्षा पर चलाएगी विशेष कार्यक्रम

Fri, 16 Oct 2026 05:30 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 05:30 PM IST
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Will conduct a special program on cyber and women's safety
गुरुग्राम। गुरुग्राम पुलिस आमजन के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने और अपराधों की रोकथाम के लिए भविष्य में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेगी। इसका उद्देश्य लोगों को साइबर अपराधों, यातायात नियमों और सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करना है।
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पुलिस सामुदायिक पुलिसिंग को बढ़ावा देगी। इसके तहत विभिन्न संगठनों और प्रतिनिधियों के साथ नियमित बैठकें होंगी। इन बैठकों में स्थानीय समस्याओं और सुरक्षा चिंताओं पर चर्चा होगी। प्रत्येक साइबर थाना प्रभारी साइबर जागरूकता अभियान चलाएगा। पुलिस ऑन फीट कार्यक्रम के तहत वरिष्ठ अधिकारी नियमित पैदल गश्त करेंगे। गुरुग्राम पुलिस आवासीय कल्याण संघों (आरडब्ल्यूए), गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ), विद्यालयों, महाविद्यालयों, पेट्रोल पंपों, शराब कारोबारियों, निगम कार्यालयों, बैंकों, होटल-भोजनालयों, ट्रक-ऑटो संघों, संपत्ति डीलरों, बिल्डरों, पंचायत प्रतिनिधियों, वार्ड पार्षदों, बाजार संघों, औद्योगिक इकाइयों तथा सुरक्षा कंपनियों के संचालकों के साथ नियमित बैठकें करेगी। इन बैठकों में स्थानीय समस्याओं, सुरक्षा चिंताओं और अपराध की रोकथाम पर चर्चा होगी। ब्यूरो
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