Gurugram News: दिल्ली सराय रोहिल्ला से उदयपुर सिटी के बीच साप्ताहिक ट्रेन
नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 01:02 AM IST
Updated Fri, 16 Oct 2026 01:02 AM IST
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गुरुग्राम। त्योहारी सीजन में ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए दिल्ली सराय रोहिल्ला से उदयपुर सिटी के बीच साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। साप्ताहिक ट्रेन का संचालन 21 अक्तूबर से 26 नवंबर तक किया जाएगा। यह ट्रेन गुड़गांव रेलवे स्टेशन पर भी ठहराव करेगी। ट्रेन के चलने से राजस्थान, हरियाणा व दिल्ली के बीच आवागमन करने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। गुरुग्राम के यात्रियों को राजस्थान की ओर आवागमन में सुविधा मिलेगी। ट्रेन नंबर-09617 उदयपुर सिटी से 21 से 25 नवंबर तक प्रत्येक बुधवार रात 9:15 बजे चलकर अगले दिन सुबह 11:15 बजे दिल्ली सराय रोहिल्ला पहुंचेगी। यह ट्रेन गुड़गांव रेलवे स्टेशन पर सुबह 9.45 बजे ठहराव करेगी। वहीं, वापसी में ट्रेन नंबर-09618 दिल्ली सराय रोहिल्ला से 22 अक्तूबर से 26 नवंबर तक प्रत्येक बृहस्पतिवार की दोपहर 1:45 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 4 बजे उदयपुर पहुंचेगी। यह ट्रेन गुड़गांव रेलवे स्टेशन पर दोपहर 2.23 बजे ठहराव करेगी। दोनों दिशाओं में इसके 6-6 फेरे लगेंगे, जिसमें कुल 22 कोच (एसी, स्लीपर और सामान्य श्रेणी) शामिल होंगे। ब्यूरो
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