फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   Wedding vendors backed out after accepting advance payments; Commission orders compensation.

Gurugram News: अग्रिम राशि लेकर मुकरे शादी वेंडर, आयोग ने दिया मुआवजा आदेश

Mon, 05 Oct 2026 07:15 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 07:15 PM IST
विज्ञापन
Wedding vendors backed out after accepting advance payments; Commission orders compensation.
उपभोक्ता आयोग से
विज्ञापन

50,000 रुपये नौ प्रतिशत ब्याज दर से वापस करेंगे डेकोरेटर
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। शादी की सजावट के लिए अग्रिम राशि लेने के बाद सेवा न देने पर वेंडरों को मुआवजा देना होगा। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष संजीव जिंदल ने यह आदेश दिया है।
सेक्टर-83 निवासी सुदर्शन कुमार शर्मा ने आयोग में याचिका दायर की थी। उन्होंने बताया कि बेटे की शादी के लिए सोहना रोड स्थित जैन फार्म्स में सजावट हेतु सौभाग्य अग्रवाल, प्रितम यादव और दीपांशु से संपर्क किया। उन्हें 50,000 रुपये अग्रिम राशि दी गई थी। वेंडरों ने ईमेल से इसकी पुष्टि भी की थी। मार्च 2020 में कोरोना महामारी के कारण शादी स्थगित करनी पड़ी। फरवरी 2021 में शिकायतकर्ता ने वेंडरों को नई तारीख (22 से 24 अप्रैल 2021) की जानकारी दी। मार्च 2021 के दौरान वेंडरों ने फोन उठाना बंद कर दिया। बाद में व्हाट्सएप के माध्यम से उन्होंने सेवा देने में असमर्थता जताई।
विज्ञापन

शादी नजदीक होने से शिकायतकर्ता को दूसरे डेकोरेटर की सेवाएं लेनी पड़ीं। इसमें उन्हें 25,000 रुपये अतिरिक्त खर्च करने पड़े। आयोग ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आदेश दिया कि सौभाग्य अग्रवाल, प्रितम यादव और दीपांशु 50,000 रुपये नौ प्रतिशत ब्याज दर से वापस करें। मानसिक परेशानी के लिए 15,000 रुपये मुआवजा और कानूनी खर्च के लिए 11,000 रुपये भी देने होंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed