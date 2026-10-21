Gurugram News: सेक्टर-4 की हुडा मार्केट में जलभराव और फुटपाथ बदहाल

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फोटो-संवाद का लोगो लगेगा-संवाद न्यूज एजेंसीगुरुग्राम। सेक्टर-4 की हुडा मार्केट में जलभराव, पेयजल संकट और बदहाल फुटपाथ जैसी समस्याओं से दुकानदारों और खरीदारों को जूझना पड़ रहा है। बाजार में बारिश के दौरान पानी निकासी की उचित व्यवस्था नहीं होने से सड़कों पर पानी जमा हो जाता है। कई बार पानी दुकानों के अंदर तक पहुंच जाता है, जिससे व्यापारियों को सामान खराब होने का डर बना रहता है। दुकानदारों का कहना है कि वर्षों पुरानी समस्याओं के समाधान के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है।बुधवार को आयोजित संवाद कार्यक्रम में दुकानदारों ने बाजार की समस्याओं को साझा किया। उनका कहना है कि बाजार में बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण कारोबारियों के साथ-साथ ग्राहकों को भी परेशानी उठानी पड़ती है। बाजार में पेयजल की समस्या के अलावा पार्क की बदहाल स्थिति और टूटे फुटपाथ भी लोगों के लिए परेशानी का कारण बने हुए हैं। बाजार में हल्की बारिश होने पर भी जलभराव की स्थिति बन जाती है। पानी की निकासी सही तरीके से नहीं होने के कारण सड़कें जलमग्न हो जाती हैं और निचले हिस्से में स्थित दुकानों में पानी घुस जाता है।कोट-पेयजल समस्या के कारण बाजार में काफी दिक्कत होती है। कई बार नगर निगम को शिकायत कर चुके हैं।- सुनील कठुरिया, दुकानदारबाजार में सबसे बड़ी समस्या पानी निकासी की है। बारिश के समय में जलभराव की दिक्कत झेलनी पड़ती है।- योगिता कटारिया, दुकानदारबाजार में एक ड्रेनेज लाइन बनाई गई थी लेकिन नाले के निर्माण का कार्य बीच में अधूरा छोड़ दिया गया।- श्याम एनेजा, दुकानदारकई जगह फुटपाथ टूटे हुए हैं, जकुछ स्थानों पर इनका इस्तेमाल पार्किंग के लिए किया जा रहा है।- संजय गुप्ता, दुकानदार