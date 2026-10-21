फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   Waterlogging and dilapidated footpaths at the HUDA Market in Sector 4

Gurugram News: सेक्टर-4 की हुडा मार्केट में जलभराव और फुटपाथ बदहाल

Wed, 21 Oct 2026 06:10 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 21 Oct 2026 06:10 PM IST
विज्ञापन
Waterlogging and dilapidated footpaths at the HUDA Market in Sector 4
संजय गुप्ता। मार्केट संवाद वाली खबर के लिए
दुकानदार बोले-बुनियादी सुविधाओं की कमी से ग्राहकों को भी होती है परेशानी
विज्ञापन

फोटो-
संवाद का लोगो लगेगा-

संवाद न्यूज एजेंसी

गुरुग्राम। सेक्टर-4 की हुडा मार्केट में जलभराव, पेयजल संकट और बदहाल फुटपाथ जैसी समस्याओं से दुकानदारों और खरीदारों को जूझना पड़ रहा है। बाजार में बारिश के दौरान पानी निकासी की उचित व्यवस्था नहीं होने से सड़कों पर पानी जमा हो जाता है। कई बार पानी दुकानों के अंदर तक पहुंच जाता है, जिससे व्यापारियों को सामान खराब होने का डर बना रहता है। दुकानदारों का कहना है कि वर्षों पुरानी समस्याओं के समाधान के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है।

बुधवार को आयोजित संवाद कार्यक्रम में दुकानदारों ने बाजार की समस्याओं को साझा किया। उनका कहना है कि बाजार में बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण कारोबारियों के साथ-साथ ग्राहकों को भी परेशानी उठानी पड़ती है। बाजार में पेयजल की समस्या के अलावा पार्क की बदहाल स्थिति और टूटे फुटपाथ भी लोगों के लिए परेशानी का कारण बने हुए हैं। बाजार में हल्की बारिश होने पर भी जलभराव की स्थिति बन जाती है। पानी की निकासी सही तरीके से नहीं होने के कारण सड़कें जलमग्न हो जाती हैं और निचले हिस्से में स्थित दुकानों में पानी घुस जाता है।
विज्ञापन

कोट-


पेयजल समस्या के कारण बाजार में काफी दिक्कत होती है। कई बार नगर निगम को शिकायत कर चुके हैं।
- सुनील कठुरिया, दुकानदार

बाजार में सबसे बड़ी समस्या पानी निकासी की है। बारिश के समय में जलभराव की दिक्कत झेलनी पड़ती है।
- योगिता कटारिया, दुकानदार

बाजार में एक ड्रेनेज लाइन बनाई गई थी लेकिन नाले के निर्माण का कार्य बीच में अधूरा छोड़ दिया गया।
- श्याम एनेजा, दुकानदार

कई जगह फुटपाथ टूटे हुए हैं, जकुछ स्थानों पर इनका इस्तेमाल पार्किंग के लिए किया जा रहा है।
- संजय गुप्ता, दुकानदार

संजय गुप्ता। मार्केट संवाद वाली खबर के लिए

संजय गुप्ता। मार्केट संवाद वाली खबर के लिए

संजय गुप्ता। मार्केट संवाद वाली खबर के लिए

संजय गुप्ता। मार्केट संवाद वाली खबर के लिए

संजय गुप्ता। मार्केट संवाद वाली खबर के लिए

संजय गुप्ता। मार्केट संवाद वाली खबर के लिए

संजय गुप्ता। मार्केट संवाद वाली खबर के लिए

संजय गुप्ता। मार्केट संवाद वाली खबर के लिए

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed