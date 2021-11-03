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Gurugram News: सेक्टर-75ए में बनेगा कचरा संग्रहण केंद्र

Wed, 14 Oct 2026 12:37 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 12:37 AM IST
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Waste collection center to be built in Sector-75A.
गुरुग्राम। नगर निगम गुरुग्राम के स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) डिवीजन के तहत सेक्टर-75ए के जोन-1 में कचरा संग्रहण केंद्र विकसित किया जाएगा। इसके लिए अनुमानित लागत 2.10 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है।
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नगर निगम शहर में सफाई व्यवस्था को बेहतर करने में लगा हुआ है। ऐसे में नए कचरा संग्रहण केंद्र बनाने और पहले को बेहतर करने पर जोर है। इसी के तहत निगम सेक्टर 75ए में कचरा संग्रहण केंद्र बनाने जा रहा है। निगम ने इस कार्य को चार माह में पूरा करने का लक्ष्य रखा है। यहां पर कई सेक्टरों के कूड़े को एकत्र किया जाएगा। इसके बाद कूड़े को वाहनों से बंधवाड़ी भेजा जाएगा। निगम के कार्यकारी अभियंता सुंदर श्योरण ने बताया कि कार्य को सिरे चढ़ाने के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है। ब्यूरो
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