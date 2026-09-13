Gurugram News: 4 अक्तूबर को मतदान, 2573 सदस्य चुनेंगे प्रधान
नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 07:06 PM IST
Updated Sun, 13 Sep 2026 07:06 PM IST
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सोहना। सोहना स्थित धार्मिक तीर्थ स्थल श्री शिव कुंभ साखमजती अघमर्षण रक्षा सभा के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह चुनाव केवल प्रधान पद के लिए होगा। इसमें कुल 2573 सदस्य अपने मत का प्रयोग करेंगे। संभावित उम्मीदवार 15 सितंबर से 17 सितंबर तक अपने नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। चुनाव समिति ने प्रधान पद के लिए विस्तृत कार्यक्रम घोषित कर दिया है। नामांकन पत्रों की जांच 18 सितंबर को की जाएगी। उम्मीदवार 19 सितंबर तक अपने नामांकन पत्र वापस ले सकेंगे। मतदान 4 अक्तूबर को होगा। संवाद
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