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नंबर गेम - 16 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग होगा स्वच्छअमर उजाला ब्यूरोगुरुग्राम। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने गुरुवार को नेस्ले इंडिया के क्लीन कॉरिडोर गुरुग्राम अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने कॉरपोरेट कंपनियों से शहर को स्वच्छ, सुंदर और प्रदूषण मुक्त बनाने में सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया। राव इंद्रजीत सिंह ने गुरुग्राम को हरियाणा ही नहीं, बल्कि देश के प्रमुख आर्थिक और औद्योगिक शहरों में से एक बताया।केंद्रीय मंत्री ने नेस्ले इंडिया द्वारा भेंट किए गए स्वच्छता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि ऐसी पहल केवल एक कंपनी तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। अन्य कॉरपोरेट संस्थानों को भी इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। राव इंद्रजीत सिंह ने बताया कि गुरुग्राम हरियाणा की आर्थिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र है। यह प्रदेश के कुल राजस्व में लगभग 65 फीसदी योगदान देता है। कुल बिजली खपत के बिलों में भी गुरुग्राम की हिस्सेदारी करीब 42 फीसदी है। उन्होंने कहा कि प्रदूषण और यातायात जैसी चुनौतियों का समाधान केवल सरकारी प्रयासों से संभव नहीं है। इसमें औद्योगिक संस्थानों, कॉरपोरेट जगत और आम नागरिकों की सामूहिक भागीदारी जरूरी है। राव इंद्रजीत सिंह ने गुरुग्राम में कार्यरत सभी बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों की एक संयुक्त बैठक का सुझाव दिया।धूल नियंत्रण के लिए पानी का छिड़काव होगानेस्ले इंडिया एंबियंस मॉल से राजीव चौक तक 16 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग को स्वच्छ बनाएगी। इसके तहत प्रतिदिन दो बार मशीनीकृत स्वीपिंग से सड़क की सफाई की जाएगी। धूल नियंत्रण के लिए पानी का छिड़काव होगा और आठ कर्मचारियों की टीम कचरा इकट्ठा करेगी। अभियान में इफ्को चौक का सुंदरीकरण और हैंगिंग प्लांटर्स लगाना भी शामिल है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत 95 स्वीपिंग ट्रिप से 226 टन धूल और 42 दिनों में 67 टन प्लास्टिक व ठोस कचरा एकत्रित हुआ है।