Gurugram News: स्कूलों के लिए यू- डायस कोड जरूरी

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गुरुग्राम। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की मार्च 2027 में होने वाली सेकंडरी और सीनियर सेकंडरी परीक्षाओं के आवेदन पंजीकरण के लिए स्कूलों का यू-डायस कोड दर्ज करना अनिवार्य होगा। बोर्ड ने सभी संबंधित स्कूलों को अपने विद्यालय का यू-डायस कोड बनवाने के निर्देश दिए हैं। विद्यार्थियों के प्रमाण-पत्रों में भी स्कूल का यू-डायस कोड दर्ज किया जाएगा। ऐसे में स्कूलों को आवेदन पंजीकरण से पहले यू-डायस कोड की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। संवाद