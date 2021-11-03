फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   Two accused in fraud of Rs 4.72 crore in the name of investment in bitcoin

Gurugram News: बिटकॉइन में निवेश के नाम पर 4.72 करोड़ की ठगी में दो आरोपी धरे

Fri, 02 Oct 2026 12:54 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 12:54 AM IST
विज्ञापन
Two accused in fraud of Rs 4.72 crore in the name of investment in bitcoin
आरोपियों ने ठगों को मुहैया कराए थे खाते, साइबर क्राइम थाना साउथ की टीम ने पकड़े आरोपी
विज्ञापन

2 लाख रुपये आए थे खाते में

अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। बिटकॉइन/यूएसडीटी ग्लोबल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में निवेश के नाम पर 4.72 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी मामले में दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों ने ठगी के लिए बैंक खाते मुहैया कराए थे। पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि आरोपियों गगनदीप उर्फ कालू और गुरविंद को हांसी के गांव कुंवारी से गिरफ्तार किया गया है।
साइबर क्राइम यूनिट ने तकनीकी साक्ष्यों और बैंकिंग लेनदेन के पते के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में सामने आया कि ठगी गई राशि में से दो लाख रुपये एक फर्म के बैंक खाते में आए थे। आरोपी गगनदीप ने यह बैंक खाता खुलवाया था। उसने कमीशन पर यह खाता आरोपी गुरविंद को दिया था। इस बैंक खाते में ठगी की राशि भेजी गई थी।मामले में साइबर क्राइम थाना साउथ में प्राथमिकी दर्ज हुई थी।
विज्ञापन

शिकायतकर्ता को 15 जनवरी 2026 को टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क किया गया। उसे बिटकॉइन/यूएसडीटी ग्लोबल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में भारी मुनाफा कमाने का झांसा दिया गया। ऑनलाइन ट्रेडिंग वेबसाइट पर उसका पंजीकरण करवाया गया। शुरुआत में लाभ दिखाकर विश्वास जीता गया। इसके बाद आरोपियों ने अधिक मुनाफे का लालच देकर शिकायतकर्ता से विभिन्न बैंक खातों में 4 करोड़ 72 लाख 14 हजार 181 रुपये जमा करवाए। जब शिकायतकर्ता ने राशि निकालने का प्रयास किया, तो ऑनलाइन ग्राहक सेवा ने निकासी रोक दी। ट्रेडिंग खाते को सामान्य करने के नाम पर 1 करोड़ 25 लाख रुपये अतिरिक्त जमा करने की मांग की गई। साइबर क्राइम थाना साउथ की टीम ने मामले में आरोपियों को पकड़ लिया।
विज्ञापन
विज्ञापन


पुलिस आरोपियों से बैंक खाते के माध्यम से हुए वित्तीय लेन-देन के बारे में पूछताछ कर रही है। ठगी की गई राशि और साइबर ठगी में शामिल अन्य आरोपियों के संबंध में भी पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। पुलिस साइबर ठगी के इस नेटवर्क के बारे में जानकारी जुटाकर अन्य आरोपियों तक पहुंचने के प्रयास कर रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed