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Gurugram News: पीजीटी फिजिक्स शिक्षकों का प्रशिक्षण शुरू

Mon, 12 Oct 2026 07:15 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 07:15 PM IST
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Training for PGT Physics teachers begins.
गुरुग्राम। एससीईआरटी हरियाणा के दिशानिर्देशों पर डाइट गुरुग्राम में पीजीटी फिजिक्स शिक्षकों का पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ। इसका आयोजन प्रिंसिपल सुमिता रांगी के नेतृत्व और ट्रेनिंग विंग इंचार्ज सोना यादव की देखरेख में हो रहा है। पहले दिन प्री-टेस्ट लिया गया। इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 और 21वीं सदी में भौतिकी शिक्षण पर चर्चा हुई। कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षकों के शिक्षण कौशल को प्रभावी बनाना है। कार्यक्रम के माध्यम से भौतिकी शिक्षकों को आधुनिक शैक्षिक आवश्यकताओं के अनुरूप अपने शिक्षण कौशल को और अधिक प्रभावी बनाने का अवसर मिलेगा। संवाद
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