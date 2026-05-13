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गुरुग्राम में दर्दनाक हादसा: ट्रक की टक्कर से दिल्ली पुलिस के जवान अमित यादव की मौत; आरोपी ड्राइवर फरार

Tue, 13 Oct 2026 01:29 AM IST
Digvijay Singh पीटीआई, गुरुग्राम
पीटीआई, गुरुग्राम Published by: Digvijay Singh Updated Tue, 13 Oct 2026 01:29 AM IST
सार

गुरुग्राम में सोमवार सुबह फर्रुखनगर इलाके में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है, जहाँ एक तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार दिल्ली पुलिस के कॉन्स्टेबल को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में कॉन्स्टेबल की मौके पर ही मौत हो गई।

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Tragic accident in Gurugram Delhi Police personnel Amit Yadav killed after being hit by a truck accused driver
accident demo - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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गुरुग्राम में सोमवार सुबह फर्रुखनगर इलाके में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है, जहाँ एक तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार दिल्ली पुलिस के कॉन्स्टेबल को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में कॉन्स्टेबल की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी ट्रक चालक अपनी गाड़ी मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया।

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ड्यूटी खत्म कर घर लौट रहे थे अमित
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, मृतक की पहचान गुरुग्राम के पटौदी स्थित बांसलंबी गांव निवासी 33 वर्षीय अमित यादव के रूप में हुई है। अमित वर्ष 2016 में दिल्ली पुलिस में बतौर कॉन्स्टेबल भर्ती हुए थे और वर्तमान में डीसीपी ईस्ट कार्यालय में तैनात थे। सोमवार सुबह करीब 9 बजे वे दिल्ली में अपनी ड्यूटी समाप्त कर मोटरसाइकिल से वापस अपने घर लौट रहे थे।
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खवासपुर गांव के पास हुआ हादसा
मृतक के चचेरे भाई अमन द्वारा दी गई शिकायत के मुताबिक, जब अमित फर्रुखनगर इलाके में खवासपुर गांव के पास पहुंचे, तभी एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे, जहां दुर्घटनाग्रस्त मोटरसाइकिल पड़ी थी और ट्रक वहीं खड़ा मिला। स्थानीय लोगों की मदद से अमित को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अमित अपने पीछे पत्नी और दो मासूम बेटियों (उम्र 7 साल और 5 साल) को छोड़ गए हैं।
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पुलिस की कार्रवाई और जांच
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, "हमने दुर्घटना में शामिल ट्रक को ज़ब्त कर लिया है और चालक के खिलाफ संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। हादसे के सही कारणों का पता लगाने के लिए घटनास्थल और आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी  फुटेज खंगाले जा रहे हैं। फरार ट्रक ड्राइवर को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

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