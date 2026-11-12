Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   Traffic police crack down on overloaded vehicles; eight vehicles seized

Gurugram News: ओवरलोड वाहनों पर ट्रैफिक पुलिस का शिकंजा, आठ वाहन जब्त

Thu, 12 Nov 2026 05:32 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 05:32 PM IST
विज्ञापन
Traffic police crack down on overloaded vehicles; eight vehicles seized
नूंह। जिले में ओवरलोड वाहनों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ने रातभर अभियान चलाकर आठ वाहनों को जब्त किया। पुलिस अधीक्षक डॉ. अर्पित जैन के निर्देश पर बुधवार रात दो टीमों ने कार्रवाई की। जब्त वाहनों में छह ट्रक और दो ट्रैक्टर-ट्रॉली शामिल हैं। पुलिस प्रवक्ता कृष्ण कुमार ने बताया कि केएमपी एक्सप्रेसवे पर धुलावट ट्रैफिक थाना प्रभारी के नेतृत्व में टीम ने ईंटों से ओवरलोड दो ट्रैक्टर-ट्रॉलियां पकड़ीं। वहीं, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर मांडीखेड़ा ट्रैफिक थाना प्रभारी की टीम ने खनन सामग्री से भरे छह ओवरलोड ट्रकों को इंपाउंड किया। सभी वाहनों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने बताया कि ओवरलोड वाहन सड़क हादसों का कारण बन सकते हैं। इनके खिलाफ विशेष अभियान आगे भी जारी रहेगा। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed