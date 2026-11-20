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अमर उजाला ब्यूरोगुरुग्राम। द्वारका एक्सप्रेसवे के पास एनपीआर-सीपीआर जंक्शन पर रविवार को ट्रैफिक रुक-रुककर चलेगा। हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (एचवीपीएनएस) 400 केवी डी/सी दौलताबाद - सेक्टर-72 गुरुग्राम लाइन के मौजूदा कंडक्टरों को हटाने का कार्य करेगा। यह कार्य लगभग 10 मिनट के लिए 12 बार किया जाएगा, जिससे वाहन चालकों को असुविधा हो सकती है।यह कार्य ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट क्षेत्र (एचएसआईआईडीसी) से 400 केवी लाइन के एक हिस्से को शिफ्ट या री-रूट करने के लिए किया जा रहा है। यह लाइन सीपीआर के ग्रीन बेल्ट और एनपीआर के पार मौजूदा आरओडब्ल्यूए से होकर गुजरती है। हरियाणा सरकार के एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के तहत यह काम किया जा रहा है। रविवार को सड़क के ऊपर से गुजर रहे 400 केवी डी/सी लाइन के 12 कंडक्टरों को सुरक्षित रूप से हटाया जाएगा। इस दौरान ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए रोका जाएगा।ट्रैफिक ब्लॉकेज एनपीआर-सीपीआर जंक्शन पर सर्विस या लिंक रोड, ओवरब्रिज पर होगा। यह मेन द्वारका रोड पर भी एनपीआर- सीपीआर जंक्शन, द्वारका एक्सप्रेसवे पर लागू होगा। प्रत्येक बार ट्रैफिक को लगभग 10 मिनट के लिए रोका जाएगा। यह कदम कार्य को सुरक्षित रूप से पूरा करने के लिए आवश्यक है।ट्रैफिक पुलिस ने सभी वाहन चालकों और आम जनता से विशेष ध्यान रखने का अनुरोध किया है। कहा है कि रविवार को इस मार्ग से यात्रा करते समय ध्यान रखें। ट्रैफिक पुलिस द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें। संभव हो तो वैकल्पिक मार्ग का प्रयोग करें। यह कार्य सुरक्षित रूप से पूरा करने और असुविधा से बचने के लिए जरूरी है।