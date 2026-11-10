Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   The task of providing relief from dust turned into a source of trouble.

Gurugram News: धूल से राहत दिलाने का काम बना आफत

Tue, 10 Nov 2026 05:16 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 10 Nov 2026 05:16 PM IST
विज्ञापन
The task of providing relief from dust turned into a source of trouble.
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

मानेसर। क्षेत्र में सड़कों को बेहतर बनाने और धूल से राहत दिलाने के लिए शुरू किया गया काम लोगों के लिए परेशानी बन गया है। नगर निगम की ओर से 19 सड़कों के दोनों तरफ टाइल्स लगाने का काम शुरू कराया गया था, लेकिन कई महीने बीतने के बाद भी यह काम पूरा नहीं हो पाया है। कहीं टाइल्स लगाने का काम अधूरा है तो कहीं टाइल्स के ऊपर मिट्टी और बजरी डालकर छोड़ दिया गया है।

नगर निगम ने केंद्रीय वायु गुणवत्ता आयोग के निर्देश पर इन सड़कों को धूल मुक्त बनाने की योजना बनाई थी। इसके लिए करीब 47 करोड़ रुपये के काम शुरू कराए गए। योजना के तहत सड़कों के दोनों तरफ खाली जमीन को टाइल्स लगाकर पक्का करना था, ताकि वाहनों के गुजरने से मिट्टी न उड़े। इसके लिए 30 अक्तूबर तक की समय सीमा तय की गई थी। समय सीमा निकलने के बाद भी ज्यादातर सड़कों पर काम पूरा नहीं हुआ है। निर्माण एजेंसियों की ओर से कई जगह काम बीच में ही छोड़ दिया गया है। वहीं, जिन जगहों पर टाइल्स लगाई गई हैं, वहां उनकी सफाई और रखरखाव पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। भांगरौला से हयातपुर जाने वाली सड़क पर भी कई जगह काम अधूरा पड़ा है।
विज्ञापन

निगम आयुक्त प्रदीप सिंह ने बताया कि सड़कों को धूल मुक्त बनाने के लिए संबंधित एजेंसियों को काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। जहां भी टाइल्स लगाने का काम अधूरा है, उसे जल्द पूरा कराया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed