Gurugram News: आसमान साफ और उमस का रहेगा पहरा

संवाद न्यूज एजेंसीगुरुग्राम। बारिश थमने के बाद बढ़ी उमस ने लोगों को बेहाल कर दिया है। बुधवार को शहर में बादल छाए रहने के बावजूद उमस से राहत नहीं मिली। दोपहर के समय तापमान बढ़ने के साथ लोगों को चिपचिपी गर्मी का सामना करना पड़ा। मौसम में नमी अधिक रहने के कारण सामान्य तापमान से ज्यादा गर्मी महसूस हुई।मौसम विभाग के अनुसार, बुधवार को अधिकतम तापमान करीब 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शाम को बारिश को कुछ समय के लिए मामूली बूंदाबांदी हुई। बृहस्पतिवार को काले बादल छाए रहने व हल्की बारिश की संभावना है। शुक्रवार से आसमान साफ रहेगा और उमस बढ़ने की संभावना ज्यादा है।