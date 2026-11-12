Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   The responsibility for road maintenance will be entrusted to private builders and organizations.

Gurugram News: सड़कों के रखरखाव का जिम्मा निजी बिल्डरों, संगठनों को मिलेगा

Thu, 12 Nov 2026 08:40 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 08:40 PM IST
विज्ञापन
The responsibility for road maintenance will be entrusted to private builders and organizations.
शुरुआती चरण में लगभग 60 बड़े बिल्डरों व संगठनों से संपर्क किया जाएगा
विज्ञापन

अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। नगर निगम गुरुग्राम शहर की आंतरिक सड़कों के रखरखाव और साफ-सफाई के लिए अहम बदलाव की तैयारी कर रहा है। निगम अब सड़कों की देखरेख का जिम्मा निजी बिल्डरों और सामाजिक संगठनों को सौंपने की योजना पर काम कर रहा है। शुरुआती चरण में लगभग 60 बड़े बिल्डरों व संगठनों से संपर्क किया जाएगा।
यह कार्ययोजना हरियाणा के मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर के गुरुग्राम दौरे के बाद शुरू हुई है। उन्होंने नगर निगम अधिकारियों के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक की थी। बैठक में सड़क रखरखाव और साफ-सफाई में कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) की भागीदारी पर बल दिया गया। सामाजिक संगठनों की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया। इस प्रस्ताव पर चर्चा के लिए बुधवार को एक विशेष बैठक होनी थी। हालांकि, निवर्तमान नगर निगम आयुक्त प्रदीप दहिया के तबादले के कारण यह बैठक स्थगित हो गई है। निगम अधिकारियों ने जल्द ही नई तारीख की घोषणा करने की बात कही है।
विज्ञापन

वित्तीय सहायता देने पर अभी नहीं हुआ निर्णय
नगर निगम का मुख्य उद्देश्य स्थानीय स्तर पर सड़कों की देखरेख की जिम्मेदारी सौंपना है। यह जिम्मेदारी चुनिंदा संगठनों को उनके आसपास के क्षेत्रों के लिए दी जाएगी। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या संगठन खर्च खुद उठाएंगे या निगम वित्तीय सहायता देगा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने स्पष्ट किया कि निगम द्वारा वित्तीय सहायता देने का निर्णय अभी नहीं हुआ है। यदि फंड दिया जाता है, तो संगठनों की भूमिका मुख्य रूप से निगरानी और पर्यवेक्षण की होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed