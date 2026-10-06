Gurugram News: कई ट्रेनों का संचालन रहा प्रभावित

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गुरुग्राम। उत्तर रेलवे द्वारा दिल्ली सराय रोहिल्ला व पालम रेलवे स्टेशन के बीच आधुनिक स्वचालित सिग्नलिंग प्रणाली स्थापित की गई। इस कारण मंगलवार को कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहा। रेलवे ने 5 से 8 अक्तूबर तक ट्रेनों के संचालन संबंधी अधिसूचना पहले ही जारी कर दी थी। इससे यात्रियों ने बसों व अन्य साधनों से यात्रा की। मंगलवार को छह ट्रेनें रद्द की गईं। इनमें दिल्ली सराय रोहिल्ला–बांद्रा टर्मिनस ट्रेन संख्या-12215 और भुज–दिल्ली सराय रोहिल्ला ट्रेन संख्या-20983 प्रमुख थीं। पांच ट्रेनों का मार्ग परिवर्तित किया गया। जम्मू तवी-बाड़मेर ट्रेन संख्या-14662 को दिल्ली जंक्शन-रोहतक-भिवानी-रेवाड़ी मार्ग से चलाया गया। इस कारण गुरुग्राम, पालम व पटौदी रोड जैसे कई स्टेशनों पर ठहराव नहीं हुआ। किशनगंज-अजमेर ट्रेन संख्या-15715 के समय में भी परिवर्तन किया गया। ब्यूरो