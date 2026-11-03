Gurugram News: जीआरपी ने यात्रियों के सामान की जांच की

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पटौदी। दिवाली त्योहार के मद्देनजर राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) हेलीमंडी ने पटौदी रोड रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा चाक-चौबंद की। रेलवे अधीक्षक प्रबीना पी और उप-पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार चेची के दिशानिर्देशों पर अभियान चला। जीआरपी चौकी इंचार्ज कृष्ण कुमार के नेतृत्व में यात्रियों और उनके सामान की गहन जांच हुई। यात्रियों से संदिग्ध गतिविधि की सूचना देने की अपील भी की गई। संवाद