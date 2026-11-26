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संवाद न्यूज एजेंसीमानेसर। मिलेनियम सिटी में नवंबर के आखिरी सप्ताह में ठंड बढ़ने के आसार हैं। मौसम में धीरे-धीरे बदलाव हो रहा है और तापमान में गिरावट आने लगी है। हालांकि, दिन के समय धूप निकलने से लोगों को अभी भी गर्मी का अहसास हो रहा है। वहीं, सुबह और शाम के समय हल्की ठंड पड़ रही है।बृहस्पतिवार को शहर का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सुबह के समय हल्की ठंड रहने के कारण लोग गर्म कपड़े पहनकर घरों से निकल रहे हैं। वहीं, दोपहर में धूप निकलने से मौसम सामान्य बना हुआ है।आने वाले दिनों में और गिरेगा तापमानमौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट हो सकती है। अधिकतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान गिरकर 8 से 9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इससे सुबह और रात के समय ठंड का असर बढ़ेगा।