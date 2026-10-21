Gurugram News: नृत्य, गायन और अभिनय में विद्यार्थियों ने दिखाई प्रतिभा

गुरुग्राम। कंप्यूटर साइंस विभाग की ओर से विद्यार्थियों की छिपी प्रतिभाओं को निखारने के उद्देश्य से टैलेंट हंट कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें बीसीए प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष के साथ एमसीए प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। नृत्य, गायन, कविता पाठ, अभिनय और पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिताओं में विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा और रचनात्मकता का प्रदर्शन किया। प्राचार्य डॉ. मीनू शर्मा ने विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि इस तरह की गतिविधियां उनकी छिपी प्रतिभाओं को सामने लाने और आत्मविश्वास बढ़ाने में सहायक होती हैं। डॉ. माला यादव ने स्वागत भाषण दिया। कार्यक्रम की आयोजक डॉ. कुसुम लता शर्मा, डॉ. माला यादव और शेफाली अरोड़ा ने आयोजन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।प्रतियोगिताओं में नृत्य के लिए एमसीए प्रथम वर्ष की दिव्या और बीसीए प्रथम वर्ष की आंचल बेस्ट परफॉर्मर रहीं। समीक्षा और भूमिका रनर-अप रहीं। गायन में शैलेंद्र ने बेस्ट परफॉर्मर का खिताब जीता, जबकि पायल रनर-अप रहीं। कविता पाठ में राहुल बेस्ट परफॉर्मर रहे। आंचल और पुनीत संयुक्त रूप से रनर-अप रहे। अभिनय में यशिका ने बाजी मारी। पोस्टर मेकिंग में दीपांशी और साहिल संयुक्त बेस्ट परफॉर्मर बने, जबकि रिया और हेमंत संयुक्त रनर-अप रहे। कार्यक्रम में विभाग के शिक्षक और स्टाफ सदस्य मौजूद रहे। अंत में डॉ. कुसुम लता शर्मा ने अतिथियों, शिक्षकों, स्टाफ सदस्यों और विद्यार्थियों का आभार व्यक्त किया। संवाद