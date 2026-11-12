Gurugram News: ग्रेप के नियम तोड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

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मानेसर। शहर में बढ़ते वायु प्रदूषण को कम करने के लिए नगर निगम ने सख्ती करने की तैयारी कर ली है। नगर निगम गुरुग्राम और सीएक्यूएम के अधिकारियों के बीच इस संबंध में बैठक हुई। बैठक में ग्रेप के नियमों का पालन कराने और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने पर चर्चा की गई। अधिकारियों ने साफ किया कि ग्रैप के नियमों की अनदेखी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। नियम तोड़ने वालों पर नगर निगम की ओर से जुर्माना लगाया जाएगा। निगम की टीमें अलग-अलग क्षेत्रों में निगरानी रखेंगी और नियमों का उल्लंघन मिलने पर कार्रवाई करेंगी। संवाद