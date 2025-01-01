Gurugram News: तेज रफ्तार कार ने दो सहेलियों को कुचला, एक की मौत

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अमर उजाला ब्यूरोगुरुग्राम। मानेसर थाना क्षेत्र में सड़क पार कर रही दो कामकाजी महिलाओं को एक तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। हादसे में घायल एक महिला की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई, जबकि उसकी सहेली गंभीर रूप से घायल है। पुलिस ने घायल महिला की शिकायत पर अज्ञात कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।पुलिस के मुताबिक, मृतका की पहचान उत्तराखंड के अल्मोड़ा निवासी पूजा बिष्ट (24) के रूप में हुई है, जो वर्तमान में गुरुग्राम के हीरा नगर में भाई के साथ रहती थी। हादसे में घायल उसकी सहेली अनुराधा का इलाज ईएसआई अस्पताल में चल रहा है। दोनों सहेलियां मानेसर स्थित फ्रेश ओके स्टोर में काम करती थीं।सड़क पार करते समय हुआ हादसाघायल अनुराधा ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि रविवार (11 अक्तूबर) सुबह करीब 9:30 बजे वे दोनों बस से मानेसर पहुंची थीं। मानेसर बस स्टैंड से थोड़ा पहले एक ऑटोमोबाइल शोरूम के सामने बस से उतरने के बाद वे धारूहेड़ा से गुरुग्राम जाने वाली सड़क पार कर रही थीं। इसी दौरान जयपुर की ओर से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी।अस्पताल में तोड़ा दमटक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों सहेलियां उछलकर सड़क पर जा गिरीं और लहुलूहान हो गईं। राहगीरों ने तुरंत दोनों को पास के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने पूजा बिष्ट को मृत घोषित कर दिया। वहीं, अनुराधा को प्राथमिक उपचार के बाद ईएसआई अस्पताल रेफर कर दिया गया।सोमवार को मृत महिला के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। कार के नंबर के आधार पर चालक की पहचान की जा रही है। जल्द ही चालक को गिरफ्तार करके आगामी कार्रवाई की जाएगी।