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Hindi News ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   Social boycott imposed on the family of the prime accused in the Neetu murder case

Gurugram News: नीतू हत्याकांड के मुख्य आरोपी के परिवार का हुक्का-पानी बंद

Wed, 21 Oct 2026 08:56 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 21 Oct 2026 08:56 PM IST
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Social boycott imposed on the family of the prime accused in the Neetu murder case
- गांव दौला में पंचायत कर ग्रामीणों ने लिया सामूहिक निर्णय, घटना की कड़े शब्दों में निंदा
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संवाद न्यूज एजेंसी
सोहना। गांव दौला में विवाहिता नीतू की हत्या के मामले को लेकर ग्रामीणों में रोष है। ग्रामीणों ने पंचायत कर हत्याकांड की निंदा की और मामले के मुख्य आरोपी संदीप उर्फ छोटू के परिवार का हुक्का-पानी बंद करने का सामूहिक निर्णय लिया। ग्रामीणों ने कहा कि आरोपी परिवार से सामाजिक संबंध नहीं रखे जाएंगे। जानकारी के अनुसार, गांव में शिक्षक प्रशांत की पत्नी नीतू की कुछ दिन पहले घर में अकेले होने के दौरान हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए गांव के संदीप उर्फ छोटू को मुख्य आरोपी बनाया है। आरोप है कि उसने दो साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया।

घटना को लेकर ग्रामीणों की पंचायत हुई, जिसमें सभी वर्गों के लोग शामिल हुए। पंचायत की अध्यक्षता ओमकार ने की। वक्ताओं ने घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि निर्दोष की हत्या गंभीर अपराध है। स्टॉर्च गुल्लू ने कहा कि किसी बेगुनाह की हत्या से बड़ा कोई अपराध नहीं हो सकता। पंचायत में उदय सिंह राघव, कप्तान कुलदीप, सूबेदार रवि, विनोद एडवोकेट, भगवान सिंह, सुरेश और जीतू भगतजी सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे।
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