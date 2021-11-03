Gurugram News: डेढ़ हजार में ठगों को बेचा था सिम, दो आरोपी गिरफ्तार

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जांच में पता चला कि ठगी में इस्तेमाल किए गए कॉलिंग/व्हाट्सएप नंबर का सिम कार्ड फर्जी तरीके से जारी किया गया था। आरोपी राहुल सिंह ने यह सिम कार्ड पोर्ट करने के नाम पर धोखाधड़ी से जारी किया था। पूछताछ में सामने आया कि राहुल सिंह एक सिम कार्ड प्रदाता है। उसने यह सिम कार्ड सह-आरोपी प्रेम कुमार उर्फ नागेश को एक हजार रुपये में बेचा था। प्रेम कुमार उर्फ नागेश ने पूछताछ में बताया कि उसने यह सिम कार्ड साइबर ठगी करने वाले मुख्य आरोपियों को डेढ़ हजार रुपये में बेचा था। ब्यूरो

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गुरुग्राम। कटलरी का सामान खरीदने के नाम पर हुई 2.20 लाख रुपये की साइबर ठगी के मामले में पुलिस ने राजस्थान के भरतपुर निवासी राहुल और मथुरा निवासी प्रेम कुमार को गिरफ्तार किया। आरोपियों से वारदात में इस्तेमाल किए गए दो मोबाइल बरामद किए गए हैं। पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि दोनों आरोपियों को बृहस्पतिवार को अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।