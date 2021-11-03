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Hindi News ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   Selection of roads for 'Iconic Roads' project begins.

Gurugram News: आइकॉनिक रोड के लिए सड़कों का चयन शुरू

Sat, 10 Oct 2026 01:36 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 01:36 AM IST
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Selection of roads for 'Iconic Roads' project begins.
गुरुग्राम। शहर में 10 आइकॉनिक रोड विकसित करने की तैयारी शुरू हो गई है। गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) ने इसके लिए प्रमुख सड़कों के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इनमें हैमिल्टन कोर्ट रोड, सुशांत लोक व्यापार केंद्र रोड, अतुल कटारिया चौक से सिग्नेचर टावर और सिग्नेचर टावर से मिलेनियम सिटी सेंटर तक जाने वाली सड़क सहित अन्य प्रमुख मार्ग शामिल हैं।
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जीएमडीए के मुख्य अभियंता प्रवीण चौधरी ने बताया कि प्राधिकरण आइकॉनिक रोड के लिए सड़कों का चयन कर रहा है। निर्धारित मानकों पर खरा उतरने वाली सड़कों को विकसित करने की दिशा में जल्द कार्रवाई की जाएगी। संबंधित सड़कों का ब्योरा लिया जा रहा है। बता दें कि मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर ने गुरुग्राम में 10 आइकॉनिक रोड विकसित करने के निर्देश दिए हैं। इन सड़कों को बेहतर सुविधाओं के साथ व्यवस्थित किया जाएगा। ब्यूरो
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