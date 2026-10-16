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Gurugram News: रॉन्ग साइड में दौड़ाई स्कॉर्पियो, पांच वाहनों को मारी टक्कर

Fri, 16 Oct 2026 01:19 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 01:19 AM IST
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Scorpio driven on the wrong side; rams into five vehicles
सेक्टर-83 में देर रात हुआ हादसा, युवती ने चालक को जड़े थप्पड़
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संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। सेक्टर-83 में देर रात एक काले रंग की स्कॉर्पियो के चालक ने गाड़ी को रॉन्ग साइड से दौड़ाते हुए पांच गाड़ियों को टक्कर मार दी। कुछ लोगों को हल्की चोटें आने की बात सामने आई है। इसी दौरान हादसे में पीड़ित एक युवती ने गुस्से में स्कॉर्पियो चालक को कई थप्पड़ जड़ दिए। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।


प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, देर रात सेक्टर-83 की मुख्य सड़क पर एक काले रंग की स्कॉर्पियो गलत दिशा से तेज रफ्तार में आ रही थी। चालक का वाहन पर नियंत्रण नहीं था। इसी दौरान स्कॉर्पियो ने सड़क पर चल रही और किनारे खड़ी करीब पांच गाड़ियों को टक्कर मार दी । इस दौरान एक युवती ने गुस्से में युवक को थप्पड़ मारे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
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प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, टक्कर मारने के बाद स्कॉर्पियो क्षतिग्रस्त होकर रुक गई। इसके बाद राहगीरों ने गाड़ी को घेर लिया और चालक को बाहर निकालने का प्रयास किया। लोगों का आरोप है कि चालक नशे में था। वह न तो ठीक से गाड़ी का दरवाजा खोल पा रहा था और न ही आसानी से बाहर निकल पा रहा था। गाड़ी से उतरने के बाद भी वह लड़खड़ाता नजर आया और ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा था।
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हादसे में एक कार सवार युवती की गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई। युवती ने गुस्से में युवक को कई थप्पड़ मारे । मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने युवती का समर्थन किया, जबकि कुछ ने स्थिति बिगड़ने से रोकने के लिए बीच-बचाव करने की कोशिश की। काफी देर तक घटनास्थल पर हंगामे की स्थिति बनी रही। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।


पुलिस को अभी तक इस मामले में कोई शिकायत नहीं मिली है। शिकायत मिलने पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। - संदीप कुमार, पुलिस प्रवक्ता
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