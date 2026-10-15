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Gurugram News: दुर्गा अष्टमी पर साढ़े चार घंटे खुलेंगे स्कूल

Thu, 15 Oct 2026 07:21 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 07:21 PM IST
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Schools will remain open for four and a half hours on Durga Ashtami.
- शिक्षा विभाग ने जारी किए आदेश, विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए समय समान रहेगा
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गुरुग्राम। दुर्गा अष्टमी के अवसर पर 19 अक्तूबर को जिले के सभी राजकीय विद्यालय सुबह 10 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक खुलेंगे। हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए स्कूल का समय समान रहेगा। विभाग ने जिला शिक्षा अधिकारियों और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को आदेशों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। स्कूल अपने स्तर पर समय में बदलाव नहीं कर सकेंगे। दोहरी पाली वाले विद्यालयों में पहली पाली सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक चलेगी, जबकि दूसरी पाली का समय पहले की तरह रहेगा। संवाद
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