Gurugram News: सीवर लाइन निर्माण से स्कूली बच्चे परेशान

- सेक्टर-9 में 15 दिन में काम पूरा करने का लक्ष्यअमर उजाला ब्यूरोगुरुग्राम। सेक्टर-9 में सीवर लाइन बिछाने का काम स्थानीय लोगों और स्कूली बच्चों के लिए परेशानी का कारण बन रहा है। निर्माण कार्य के चलते रास्ते में आवागमन प्रभावित हो रहा है, जिससे बच्चों को स्कूल आने-जाने में दिक्कत हो रही है। सेक्टर-9 में बारिश के दौरान जलभराव की समस्या सामने आती है। इससे राहत दिलाने के लिए नगर निगम ने सीवर लाइन बिछाने का काम शुरू कराया है। निगम ने निर्माण कार्य को 15 दिन में पूरा करने का लक्ष्य रखा है। काम पूरा होने के बाद क्षेत्र में जलनिकासी व्यवस्था बेहतर होने और बारिश के दौरान जलभराव कम होने की उम्मीद है।जल्द पूरा होगा काम-नगर निगम के कार्यकारी अभियंता प्रवीण कुमार ने बताया कि सेक्टर-9 में सीवर लाइन का निर्माण चल रहा है। सीवर और सड़क निर्माण का काम जल्द पूरा किया जाएगा।