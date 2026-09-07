हरिराम बंसल की शाही जिंदगी: गुरुग्राम के इस आलीशान घर में रहता है आरोपी, गवाही दे रहा ये वीडियो
दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में इमारत हादसे के मालिक हरिराम बंसल को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस लगातार दिल्ली-गुरुग्राम में तलाश कर रही थी। घटना के बाद से घर और दुकान बंद थे। वहीं पुलिस ने हरिराम बंसल के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर नोटिस जारी किया था।
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दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में इमारत गिरने की घटना के बाद से उसका मालिक हरिराम बंसल परिवार समेत फरार था। जिसे आज पुलिस ने राजस्थान के भिवाड़ी से गिरफ्तार किया गया है। हरिराम गुरुग्राम में ही रहता था और वहीं दुकान चलाता था। आज सोमवार को पुलिस की गाड़ी गुरुग्राम के सेक्टर-23 स्थित उसके घर पर पहुंची थी। वहीं दिल्ली पुलिस ने हरिराम बंसल के खिलाफ देश से न भागने के लिए लुक आउट सर्कुलर नोटिस जारी किया था।
इमारत मालिक हरिराम के घर पर लगा है ताला
सत्य निकेतन में गिरी पीजी इमारत के मालिक हरिराम बंसल का गुरुग्राम के सेक्टर-23 स्थित मकान बंद पाया गया। मकान पर ताला लगा था और आवाज लगाने पर भी अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।
आरोपी हरीराम बंसल की दुकान भी मिली बंद
गुरुग्राम में हरिराम बंसल की दुकान पर भी ताला लगा हुआ है। सेक्टर -23 में हरी पेंट्स एन्ड हार्डवेयर के नाम से वह चलाता है। घटना के बाद देर शाम से दुकान पर ताला लगा हुआ है। दिल्ली पुलिस की टीम इस दुकान पर भी पहुंची थी।
इमारत मालिक के खिलाफ लुकआउट नोटिस हुआ था जारी
दिल्ली पुलिस ने इमारत के मालिक हरिराम बंसल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। हादसे के बाद से हरिराम फरार है। बिल्डिंग मालिक हरिराम बंसल की गिरफ्तारी के लिए दिल्ली पुलिस ने गुरुग्राम समेत कई जगहों पर छापेमारी की है। दिल्ली पुलिस ने हरिराम को पकड़ने के लिए 10 अलग-अलग टीमें बनाई हैं।
सत्य निकेतन हादसे में मरने वालों की संख्या सात पहुंची
सत्य निकेतन में इमारत गिरने की घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर सात हो गई है। उधर, दिल्ली पुलिस ने बिल्डिंग के कथित मालिक हरिराम को पकड़ने के लिए 10 अलग-अलग टीमें बनाई हैं। इन टीमों में लोकल डिस्ट्रिक्ट पुलिस, स्पेशल स्टाफ और दूसरी ऑपरेशनल यूनिट्स के जवान शामिल हैं। हर टीम की अगुवाई एडिशनल डीसीपी रैंक का एक अफसर कर रहा है। पुलिस हरिराम को पकड़ने के लिए दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में छापेमारी कर रही है।
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