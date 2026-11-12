Gurugram News: गुरुग्राम खंड में 29,742 छात्राओं को बांटे जाएंगे सैनिटरी नैपकिन

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संवाद न्यूज एजेंसीगुरुग्राम। जिले के सरकारी स्कूलों में छात्राओं के महावारी के दौरान सुविधा के लिए शिक्षा विभाग सैनिटरी नैपकिन बांटेगा। गुरुग्राम खंड में कुल 29,742 छात्राओं को नि:शुल्क सैनिटरी पैड उपलब्ध कराए जाएंगे। इनमें छठी से आठवीं कक्षा की 13,269 छात्राएं और नौवीं से 12वीं कक्षा की 16,473 छात्राएं शामिल हैं।साथ ही स्कूलों में स्वास्थ्य एवं स्वच्छता को लेकर जागरूकता सत्र आयोजित होंगे। इसके जरिए छात्राओं को स्वच्छता के महत्व के बारे में जानकारी दी जाएगी। साथ ही छोटी बच्चियों को माहवारी और इस दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में विस्तार से बताया जाएगा।खंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) राकेश का कहना है कि कई स्कूलों में सैनिटरी नैपकिन वितरण की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। वहीं, खंड के अधिकांश स्कूलों में सैनिटरी नैपकिन पहुंचा दिए गए हैं। इससे छात्राओं में स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। साथ ही उन्हें मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता बनाए रखने के बारे में भी जागरूक किया जाएगा।