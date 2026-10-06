Gurugram News: बेतरतीब खड़े वाहनों से संकरी हुई सड़क

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प्रेमचंद पालमीपटौदी। जिले का पटौदी-हेलीमंडी (जाटौली मंडी) क्षेत्र करीब 4 लाख की आबादी और व्यापारिक महत्व के बावजूद आज एक गंभीर यातायात संकट और पार्किंग के अभाव से जूझ रहा है। सड़कों पर बेतरतीब खड़े वाहनों के कारण मुख्य मार्ग संकरे हो गए हैं, जिससे रोजाना लगने वाला भीषण जाम आम नागरिकों और राहगीरों के लिए बड़ी प्रशासनिक चुनौती बन गया है।सरकार-प्रशासन से स्थायी समाधान की मांगडॉ. नरेंद्र सिंह यादव, पहलवान दलीप छिल्लर, सत्यनारायण यादव, कुमुद कक्कड़ आदि का कहना है कि शहरों में बढ़ती आबादी और वाहनों की संख्या को देखते हुए पार्किंग के लिए जमीन चिह्नित कर स्थायी व्यवस्था की जानी चाहिए। जब तक पार्किंग स्थल विकसित नहीं होते, तब तक सड़क किनारे बेतरतीब पार्किंग पर नियंत्रण की व्यवस्था भी जरूरी है।पार्किंग को लेकर नगरपरिषद अधिकारियों से बातचीत की जाएगी। जहां पार्किंग के लिए जमीन उपलब्ध होगी, वहां इस पर विचार किया जाएगा। पटौदी व हेलीमंडी में पार्किंग की मांग हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के समक्ष भी रखी जाएगी। - बिमला चौधरी, विधायक, पटौदी