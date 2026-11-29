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नंबर गेम - 800 साल पुराना है कुंडसंवाद न्यूज एजेंसीसोहना। अरावली पर्वतमालाओं की तलहटी में बसा सोहना कस्बा अपने करीब 800 वर्ष प्राचीन और प्राकृतिक गर्म जल सरोवर (शिव कुंड) के लिए देश-विदेश में विख्यात है। दिल्ली से महज 50 किलोमीटर और साइबर सिटी गुरुग्राम से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह पवित्र तीर्थ स्थल आज हिंदुओं की गहरी आस्था का प्रमुख केंद्र बन चुका है।कड़ाके की सर्दी में इस गंधक युक्त (सल्फर) गर्म पानी के कुंड में स्नान करना श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए किसी रामबाण से कम नहीं है। माना जाता है कि पूरे भारत में इस कुंड से अधिक तापमान वाला प्राकृतिक गर्म जल कहीं और नहीं मिलता। अपनी अद्भुत मान्यताओं और औषधीय गुणों के कारण यह सरोवर प्रतिदिन हजारों सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करता है, जहां स्नान कर लोग स्वर्ग जैसा सुखद अनुभव करते हैं।गर्म जल का रहस्यप्राकृतिक गंधकयुक्त गर्मजल के उद्गम व खोज को लेकर विभिन्न प्रकार की भ्रांतियां हैं। बताया जाता है कि विक्रमी संवत 1584 में चतुर्भुज नामक बंजारे ने गर्म पानी की खोज करके इस स्थान का नाम साखमजती महाराज रखा था। वहीं सन 1900 में केशवानंद महाराज ने पवित्र सरोवर की गुंबद पर अष्टधातु निर्मित कलश का निर्माण कराया था।गर्म जल सरोवर की मान्यताएंप्राकृतिक गर्म जल चर्म रोगियों, खांसी, दर्द इत्यादि बीमारियों के लिए काफी राम बाण है। मरीज सरोवर में कई कई महीने स्नान करके लाभ प्राप्त करते हैं। इसके अलावा शादी, ब्याह, जन्म, मरण के कार्यक्रमों में स्थानीय निवासी सरोवर के जल का इस्तेमाल करके पुण्य समझते हैं। परिवार में नवजात पुत्र की प्राप्ति होने पर कस्बेवासी सरोवर की गुंबद पर ध्वज चढ़ाते हैं।समोती अमावस्या व गंगा स्नान पर्व पर मेले का आयोजन होता है। भक्तजन दूर-दूर से स्नान व पूजा अर्चना के लिए पहुंचते हैं। वहीं, सरकार ने तीर्थ स्थल को विकसित करने के लिए आज तक भी सहयोग प्रदान नहीं किया है। - चमनपुरी गोस्वामी, महंत, तीर्थ स्थल