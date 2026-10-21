{"_id":"6ad8df440c98dcb1a40d96cc","slug":"road-closure-causes-inconvenience-to-residents-of-nearby-homes-and-passersby-gurgaon-news-c-24-1-fbd1020-104970-2026-10-21","type":"story","status":"publish","title_hn":"Gurugram News: सड़क बंद होने से आसपास के घरों के लोग और राहगीर परेशान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Gurugram News: सड़क बंद होने से आसपास के घरों के लोग और राहगीर परेशान

नोएडा ब्यूरो

Updated Wed, 21 Oct 2026 09:20 PM IST Updated Wed, 21 Oct 2026 09:20 PM IST

विज्ञापन







Link Copied

