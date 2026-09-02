उभरते खिलाड़ी : अंडर-17 टीम में चयन की तैयारी में कृतज्ञ
नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 07:12 PM IST
Updated Wed, 02 Sep 2026 07:12 PM IST
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जिले की 14 वर्षीय कृतज्ञ क्रिकेट में अपनी पहचान बनाने के लिए लगातार मेहनत कर रही हैं। स्विस कॉटेज स्कूल की छात्रा कृतज्ञ पिछले तीन साल से माधव क्रिकेट अकादमी में अभ्यास कर रही हैं। वह अब जिले की अंडर-17 टीम में चयन की तैयारी में जुटी हैं।
कृतज्ञ की मां ऊषा बधवार ने बताया कि बेटी ने क्रिकेट के लिए काफी मेहनत की है और परिवार उसे आगे बढ़ने के लिए पूरा सहयोग देगा। पिता आकाश बधवार ने कहा कि कृतज्ञ का अनुशासन और खेल के प्रति समर्पण देखकर उन्हें गर्व होता है। उनका लक्ष्य बेटी को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाना है। प्रशिक्षक सौरभ शुक्ला ने बताया कि कृतज्ञ की तकनीक में लगातार सुधार हो रहा है। उसकी फिटनेस और हाथ की सूझबूझ भी बेहतर हुई है। वह आगामी प्रतियोगिताओं के लिए पूरी तरह तैयार है।
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कृतज्ञ की मां ऊषा बधवार ने बताया कि बेटी ने क्रिकेट के लिए काफी मेहनत की है और परिवार उसे आगे बढ़ने के लिए पूरा सहयोग देगा। पिता आकाश बधवार ने कहा कि कृतज्ञ का अनुशासन और खेल के प्रति समर्पण देखकर उन्हें गर्व होता है। उनका लक्ष्य बेटी को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाना है। प्रशिक्षक सौरभ शुक्ला ने बताया कि कृतज्ञ की तकनीक में लगातार सुधार हो रहा है। उसकी फिटनेस और हाथ की सूझबूझ भी बेहतर हुई है। वह आगामी प्रतियोगिताओं के लिए पूरी तरह तैयार है।
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