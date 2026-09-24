Gurugram News: अस्पताल में बढ़े वायरल बुखार के मरीज

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मानेसर। क्षेत्र में मौसम में बदलाव के साथ सर्दी, जुकाम और वायरल बुखार के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। नखडौला, भांगरौला और कासन स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) लोग इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा मरीज वायरल बुखार से पीड़ित बताए जा रहे हैं। बृहस्पतिवार को तीनों प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर करीब 350 मरीज इलाज के लिए पहुंचे। नखडौला पीएचसी के डॉ. तरून चोपड़ा ने बताया कि बुखार, सर्दी-जुकाम या शरीर में कमजोरी जैसे लक्षण होने पर लापरवाही नहीं करनी चाहिए और समय पर स्वास्थ्य केंद्र में जांच करवानी चाहिए। पीएचसी पर लगातार मरीजों की स्क्रीनिंग की जा रही है। संवाद