Gurugram News: स्टेज कैरिज परमिट के लिए आवेदन आमंत्रित
नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 04:54 PM IST
Updated Thu, 24 Sep 2026 04:54 PM IST
विज्ञापन
गुरुग्राम। परिवहन विभाग ने संशोधित स्टेज कैरिज योजना, 2024 के तहत जिले के 18 मार्गों पर स्टेज कैरिज परमिट के लिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक आवेदक 1 सितंबर से 30 सितंबर शाम पांच बजे तक अपने आवेदन जमा करा सकते हैं। आवेदन शुल्क 25 हजार रुपये निर्धारित किया गया है। जिला परिवहन अधिकारी संजीव सिंगला ने बताया कि निर्धारित अवधि के बाद कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ब्यूरो
विज्ञापन