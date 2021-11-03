फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   Resolution of 60 pensioners' grievances

Gurugram News: 60 पेंशनरों की समस्याओं का समाधान

Tue, 13 Oct 2026 12:48 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 12:48 AM IST
विज्ञापन
Resolution of 60 pensioners' grievances
गुरुग्राम। पेंशनरों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए सोमवार को पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में दो दिवसीय पेंशन अदालत शुरू हुई। प्रधान महालेखाकार कार्यालय हरियाणा और कोषाधिकारी कार्यालय गुरुग्राम के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित अदालत के पहले दिन करीब 60 पेंशनरों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता उप महालेखाकार अर्पित चौधरी ने की। इस दौरान कोषाधिकारी नैंसी यादव भी मौजूद रहीं। प्रधान महालेखाकार कार्यालय की टीम में वरिष्ठ लेखाधिकारी मनोज कुमार मीणा, सहायक लेखाधिकारी विकेश और अजय मोर तथा लेखाकार मनिंदर ने पेंशनरों की शिकायतें सुनीं। अधिकारियों ने समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई की। यह अदालत 13 अक्तूबर को भी जारी रहेगी। इसमें पेंशनर अपनी समस्याएं रख सकेंगे। ब्यूरो
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed