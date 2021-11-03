Gurugram News: 60 पेंशनरों की समस्याओं का समाधान

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गुरुग्राम। पेंशनरों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए सोमवार को पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में दो दिवसीय पेंशन अदालत शुरू हुई। प्रधान महालेखाकार कार्यालय हरियाणा और कोषाधिकारी कार्यालय गुरुग्राम के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित अदालत के पहले दिन करीब 60 पेंशनरों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता उप महालेखाकार अर्पित चौधरी ने की। इस दौरान कोषाधिकारी नैंसी यादव भी मौजूद रहीं। प्रधान महालेखाकार कार्यालय की टीम में वरिष्ठ लेखाधिकारी मनोज कुमार मीणा, सहायक लेखाधिकारी विकेश और अजय मोर तथा लेखाकार मनिंदर ने पेंशनरों की शिकायतें सुनीं। अधिकारियों ने समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई की। यह अदालत 13 अक्तूबर को भी जारी रहेगी। इसमें पेंशनर अपनी समस्याएं रख सकेंगे। ब्यूरो