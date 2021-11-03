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Hindi News ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   Relief from the chill in the morning and evening; heat from intense sunshine during the day.

Gurugram News: सुबह-शाम ठंडक से राहत, दोपहर में तेज धूप से गर्मी

Thu, 22 Oct 2026 12:45 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 12:45 AM IST
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Relief from the chill in the morning and evening; heat from intense sunshine during the day.
मानेसर। मिलेनियम सिटी में इन दिनों सुबह और शाम के समय मौसम सुहावना बना हुआ है। तापमान में गिरावट के चलते लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिल रही है। हालांकि, दोपहर के समय तेज धूप के कारण गर्मी का असर देखने को मिल रहा है। दोपहर में धूप की तपिश लोगों को परेशान कर रही है। बुधवार को अधिकतम तापमान 30.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं, न्यूनतम तापमान 17.7 डिग्री सेल्सियस रहा। रात और सुबह के समय तापमान कम रहने से मौसम में हल्की ठंडक महसूस हो रही है। इससे लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है। मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में शहर में बारिश होने की संभावना नहीं है। ऐसे में फिलहाल गर्मी से ज्यादा राहत मिलने के आसार कम हैं। बारिश नहीं होने के कारण दिन के तापमान में ज्यादा गिरावट की उम्मीद नहीं है। संवाद
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