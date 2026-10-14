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मेट्रो यात्रियों को राहत: स्टेशन पर जाम से मुक्ति के लिए बनेंगे बस, ऑटो और कैब के अलग जोन

Wed, 14 Oct 2026 05:34 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 05:34 PM IST
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Relief for metro commuters: Separate zones for buses, autos, and cabs to be created to ease congestion at stations.
मिलेनियम सिटी सेंटर से साइबर सिटी तक मेट्रो कनेक्टिविटी और द्वारका एक्सप्रेसवे तक स्पर पर मंथन
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अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। मिलेनियम सिटी सेंटर से साइबर सिटी तक मेट्रो कनेक्टिविटी और इसे द्वारका एक्सप्रेसवे से जोड़ने की योजना के साथ ही मेट्रो स्टेशन पर यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने की तैयारी है। इसके तहत स्टेशनों के आसपास बस और कैब के लिए अलग जोन बनाए जाएंगे, जबकि ऑटो और ई-रिक्शा के लिए भी अलग स्थान निर्धारित होंगे।
इससे यात्रियों को मेट्रो से उतरने के बाद दूसरे परिवहन साधनों तक पहुंचने में आसानी होगी और स्टेशनों के आसपास जाम की समस्या कम करने में मदद मिलेगी। गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्वजीत चौधरी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बैठक में मेट्रो स्टेशनों के मल्टीमॉडल इंटीग्रेशन (एमएमआई) के प्रारूप पर चर्चा की गई। इसमें बस, ऑटो, टैक्सी और पैदल मार्गों को मेट्रो स्टेशनों से जोड़ने के साथ अंतिम छोर तक परिवहन सुविधा बेहतर बनाने पर जोर दिया गया। बैठक में पिछली बैठक के बाद उठाए गए कदमों की भी समीक्षा की गई।
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एमएमआई योजना का उद्देश्य मेट्रो स्टेशनों को आसपास के सभी परिवहन साधनों से जोड़ना है, ताकि यात्रियों को स्टेशन तक पहुंचने और वहां से अपने गंतव्य तक जाने में परेशानी न हो। इसके तहत बस और कैब के लिए निर्धारित जोन बनाए जाएंगे। ऑटो और ई-रिक्शा के लिए भी अलग स्थान तय करने का प्रस्ताव है। परिवहन साधनों को व्यवस्थित करने से स्टेशनों के बाहर भीड़ और यातायात अव्यवस्था कम करने में मदद मिलेगी। यात्री अपनी जरूरत के अनुसार फीडर बस, कैब, ऑटो या ई-रिक्शा का इस्तेमाल कर सकेंगे।
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गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड (जीएमआरएल) की ओर से मिलेनियम सिटी सेंटर से सेक्टर-9 तक मेट्रो का निर्माण पहले चरण में किया जा रहा है। इस चरण के स्टेशनों के प्रस्तावित एमएमआई डिजाइन पर भी चर्चा हुई। जीएमआरएल की टीम ने पूरे प्रारुप पर चर्चा कर विस्तार से समझाया। साथ ही इसे विकसित करने में संबंधित विभागों के कार्याें पर भी चर्चा की गई। इससे मेट्रो से सेक्टरों तक जाने में लोगों को फुटपाथ समेत अन्य साधन शामिल हैं। योजना में पैदल यात्रियों की सुविधा, यातायात अनुशासन और आम लोगों को जागरूक करने के उपायों पर भी ध्यान दिया जा रहा है। बैठक में जीएमडीए, नगर निगम, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, पुलिस और संबंधित विभागों के अधिकारी शामिल हुए।
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