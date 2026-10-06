Gurugram News: एसटीपी के डीजी सेट में लगेंगे आरईसीडी
नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 06:09 PM IST
Updated Tue, 06 Oct 2026 06:09 PM IST
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गुरुग्राम। गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) डीजल जनरेटर से वायु प्रदूषण घटाने के लिए डीजी सेट में रेट्रोफिट एमिशन कंट्रोल डिवाइस (आरईसीडी) लगाएगा। इसकी अनुमानित लागत 69.44 लाख रुपये है। यह उपकरण सेक्टर-65/66 की अस्थायी डिस्पोजल साइट पर 160 केवीए के डीजी सेट में लगेगा। बेहरामपुर स्थित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) में 400 और 500 केवीए के डीजी सेटों पर भी आरईसीडी लगाए जाएंगे। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियमों के तहत आरईसीडी लगाना अनिवार्य है। जीएमडीए के कार्यकारी अभियंता विभोर दुहन ने यह जानकारी दी। संवाद
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