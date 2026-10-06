फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   RECDs to be installed in the STP's DG sets.

Gurugram News: एसटीपी के डीजी सेट में लगेंगे आरईसीडी

Tue, 06 Oct 2026 06:09 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 06:09 PM IST
विज्ञापन
RECDs to be installed in the STP's DG sets.
गुरुग्राम। गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) डीजल जनरेटर से वायु प्रदूषण घटाने के लिए डीजी सेट में रेट्रोफिट एमिशन कंट्रोल डिवाइस (आरईसीडी) लगाएगा। इसकी अनुमानित लागत 69.44 लाख रुपये है। यह उपकरण सेक्टर-65/66 की अस्थायी डिस्पोजल साइट पर 160 केवीए के डीजी सेट में लगेगा। बेहरामपुर स्थित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) में 400 और 500 केवीए के डीजी सेटों पर भी आरईसीडी लगाए जाएंगे। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियमों के तहत आरईसीडी लगाना अनिवार्य है। जीएमडीए के कार्यकारी अभियंता विभोर दुहन ने यह जानकारी दी। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed