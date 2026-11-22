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गुरुग्राम। जिले के राशन कार्ड धारकों को अक्तूबर महीने के कोटे का सरसों तेल 30 नवंबर तक वितरित किया जाएगा। इसके लिए सरसों तेल की खेप राशन डिपो पर पहुंचा दी गई है। गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले और अत्यंत जरूरतमंद राशन कार्ड धारक निर्धारित दरों पर तेल प्राप्त कर सकेंगे। विभाग की ओर से लाभार्थियों को डिजिटल प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही सरसों तेल वितरित किया जाएगा। ब्यूरो