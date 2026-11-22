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पटौदी। जननायक जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता दुष्यंत चौटाला ने देश की डगमगाती अर्थव्यवस्था पर चिंता जताई। उन्होंने बड़े आर्थिक संकट और प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी व अपराध के लिए सरकार को घेरा। चौटाला ने पटौदी खंड के गांव खोड़ में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोना नहीं खरीदने के बयान पर टिप्पणी की। चौटाला ने कहा कि विवाह-शादियों में सोना खरीदना मजबूरी है। उन्होंने प्रदेश में हत्या, डकैती और फिरौती की घटनाओं को आम बताया। चौटाला ने कहा कि आम नागरिक भी सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने भाजपा पर चुनाव आयोग से भी आगे बढ़ने का आरोप लगाया। चौटाला ने आशंका जताई कि भाजपा की नीतियों से आर्थिक मंदी आ सकती है। उन्होंने पटौदी को जिला बनाने और दक्षिणी हरियाणा के विकास का वादा किया। चौटाला ने कार्यकर्ताओं से 6 दिसंबर को महेंद्रगढ़ में होने वाले नौवें स्थापना दिवस समारोह में पहुंचने की अपील की। संवाद