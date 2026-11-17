- फोटोसंवाद न्यूज एजेंसीगुरुग्राम। राजेंद्र पार्क स्थित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (यूपीएचसी) पर मंगलवार सुबह मकान मालिक ने किराया नहीं मिलने पर फि ताला लगा दिया। इससे पहले भी कई बार यूपीएचसी पर ताला लग चुका है। इस कारण मरीजों को परेशानी हुई। वहीं, डॉक्टर और कर्मचारी भी केंद्र के बाहर ताला खुलने का इंतजार करते नजर आए।इससे पहले 27 अक्तूबर को भी मकान मालिक ने केंद्र पर ताला लगा दिया था। उस समय स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने किराया देने का आश्वासन दिया था। मकान मालिक हरीश यादव ने बताया कि मार्च से स्वास्थ्य विभाग ने किराया नहीं दिया। इस बारे में कई बार विभाग के अधिकारियों को शिकायत दी जा चुकी है। मकान मालिक ने चेतावनी दी है कि जब तक बकाया किराये का भुगतान नहीं किया जाएगा, तब तक ताला नहीं खोला जाएगा।