Gurugram News: रेलवे रोड निर्माण कार्य का किया शुभारंभ

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पटौदी। नगरपरिषद पटौदी जाटौली मंडी के वार्ड नंबर-2 व वार्ड-3 में रेलवे रोड के निर्माण कार्य का शुभारंभ नारियल फोड़कर किया गया। इस मौके पर नगर परिषद चेयरमैन प्रवीण ठाकरिया के नेतृत्व में हुए उद्घाटन कार्यक्रम में लोगों एवं जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस अवसर पर वार्ड पार्षद कृष्ण ठाकरिया एवं पार्षद मनोज कुमारी ने कहा कि रेलवे रोड के निर्माण से क्षेत्र के लोगों को बड़ी सुविधा मिलेगी। संवाद