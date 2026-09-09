Gurugram News: 12 सितंबर को बारिश की संभावना

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संवाद न्यूज एजेंसीमानेसर। मिलेनियम सिटी में बुधवार को लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ा। सुबह से ही तेज धूप और उमस के कारण लोग परेशान रहे। दोपहर के समय गर्मी का असर बाजारों में भी देखने को मिला। सामान्य दिनों की तुलना में बाजारों में लोगों की संख्या कम रही। गर्मी से बचने के लिए लोग ठंडे पेय पदार्थों का सहारा लेते नजर आए।बुधवार को शहर का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं, न्यूनतम तापमान 28.7 डिग्री सेल्सियस रहा। पिछले कुछ दिनों से तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी हो रही है। इसके कारण एक बार फिर गर्मी का असर बढ़ने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में बारिश की संभावना कम है। 12 सितंबर को हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। इमानेसर का एक्यूआई 134 दर्जगर्मी के साथ शहरवासियों को सड़कों से उड़ने वाली धूल का भी सामना करना पड़ रहा है। सड़कों के किनारे और निर्माणाधीन साइटों पर प्रदूषण से जुड़े नियमों का सही तरीके से पालन नहीं होने के कारण धूल उड़ रही है। इससे लोगों को परेशानी हो रही है और हवा की गुणवत्ता पर भी असर पड़ रहा है। बुधवार को गुरुग्राम का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 93 दर्ज किया गया, जबकि मानेसर का एक्यूआई 134 रहा। शहर की अधिकतर सड़कें जर्जर हालत में हैं, ऐसे में अगर अभी को कार्रवाई नहीं की गई तो आने वाले दिनों में प्रदूषण से हालात फिर खराब होने लगेंगे।