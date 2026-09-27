Gurugram News: पार्किंग और यातायात प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए योजना तैयार

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नंबर गेम - 29 सितंबर को होगी बैठकअमर उजाला ब्यूरोगुरुग्राम। गुरुग्राम नगर निगम ने जिले में पार्किंग और यातायात प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए योजनाएं बनाई हैं। शहर में वर्तमान में 19 हजार 915 वाहनों की पार्किंग क्षमता उपलब्ध है। नगर निगम के दस्तावेज में 11 प्रमुख स्थानों पर नई पार्किंग सुविधाओं की आवश्यकता बताई गई है। इसके लिए एचएसआईआईडीसी, एचएसवीपी और जीएमडीए का क्षेत्र शामिल है। पार्किंग न होने से जगह-जगह जाम लगता और प्रदूषण का स्तर बढ़ता है।पुलिस उपायुक्त-यातायात ने नगर निगम को एक पत्र लिखा है। इसमें शहर के अलग-अलग 11 स्थानों पर पार्किंग बनाए जाने को कहा है। नगर निगम के पास कई सतही और एक बहुमंजिला पार्किंग सुविधा है। 31 मार्च तक सदर बाजार के कामन सराय और अग्रसेन चौक के पास डाकघर में दो नए पार्किंग स्थल पूरे किए गए हैं। यातायात जाम कम करने के लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। पहली तिमाही में 17 अल्पकालिक और सभी तीन दीर्घकालिक हॉटस्पॉट का समाधान किया गया। इनमें साइबर पार्क और पल्लम विहार गोलचक्कर जैसे प्रमुख बिंदु शामिल थे। शहर के कई वाणिज्यिक और औद्योगिक क्षेत्रों में पार्किंग की अत्यधिक मांग है। बस स्टैंड और गुरुग्राम रेलवे स्टेशन पर भी अपर्याप्त पार्किंग है।प्रमुख पार्किंग समस्या वाले क्षेत्रमहावीर चौक और अग्रसेन चौक पर व्यावसायिक गतिविधियों के कारण पार्किंग की मांग अधिक है। उद्योग विहार फेज-1 से 4 तक और पुरानी रेलवे रोड पर सड़क किनारे पार्किंग की समस्या है। मार्बल मार्केट-सुभाष चौक-हीरो होंडा चौक क्षेत्र में भी वाहन सड़क किनारे खड़े रहते हैं। राजीव चौक, इफको चौक और वाटिका चौक-अल्मेडा चौक भी समस्याग्रस्त स्थानों में शामिल हैं।यातायात जाम से निपटने के उपायगुरुग्राम नगर निगम और गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण इन समस्याओं के समाधान पर काम कर रहे हैं। इसमें ऑटो और ई-रिक्शा के लिए समर्पित पार्किंग सुविधाओं का विकास शामिल है। राजीव चौक और इफको चौक पर ये वाहन अक्सर सड़क किनारे जगह घेर लेते हैं। 29 सितंबर 2026 को होने वाली वैधानिक उप-समिति की बैठक में यातायात जाम हॉटस्पॉट और एकीकृत यातायात प्रबंधन प्रणाली की तैनाती पर चर्चा होगी।डीसीपी ट्रैफिक की ओर से मिले पत्र में 11 स्थानों पर पार्किग बनाई जानी है। जल्द ही सभी विभागों की समन्वय बैठक होगी, जिसमें इसके निर्माण को लेकर अपडेट होगा। - रवींद्र यादव, अतिरिक्त आयुक्त नगर निगम, गुरुग्राम