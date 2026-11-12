Gurugram News: भूमिगत बिजली तार कार्य से लोग परेशान

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मानेसर। आईएमटी मानेसर के सेक्टर-1 में बिजली के तार भूमिगत करने का काम लोगों के लिए परेशानी बन गया है। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) आरडीएसएस योजना के तहत उच्च वोल्टेज लाइनें जमीन के नीचे बिछा रहा है। इसका उद्देश्य बिजली व्यवस्था सुधारना और आपूर्ति की समस्या कम करना है। हालांकि, काम की धीमी गति से सेक्टर के निवासियों को काफी दिक्कत हो रही है। कई सड़कें खुदी पड़ी हैं और बरसाती नालों को भी नुकसान पहुंचा है। सेक्टर-1 के पूर्व आरडब्ल्यूए प्रधान शशिपाल यादव ने बताया कि काम एक महीने से अधूरा है। रात में तार लपेटने वाला बड़ा पहिया सड़क पर छोड़ने से हादसे का खतरा रहता है। लोगों ने जल्द काम पूरा करने और खोदी सड़कों व नालों की मरम्मत करने की मांग की है। एचएसआईआईडीसी ने भी डीएचबीवीएन अधिकारियों को इस समस्या से अवगत कराया है। संवाद